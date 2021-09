Willian Fazendinha troca o Castanhal pelo Papão da Curuzu

Destaque do Castanhal na atual temporada, o meia campista Willian Fazendinha acertou contrato com o Paysandu. A notícia foi confirmada pelo clube na manhã desta segunda-feira, 6, por meio do perfil bicolor no Twitter.

O meia, que já está em Belém, começou a fazer ainda hoje os exames clínicos e avaliações físicas e fisioterápicas para, em seguida, assinar o contrato até o fim da temporada 2021.

Antes mesmo do anúncio oficial, o atleta já havia recebido as boas-vindas da Fiel, que pediu pela sua contratação nas redes sociais.

“Estou muito feliz, muito motivado. Quero agradecer o carinho pelas mensagens de apoio. Agora é procurar retribuir dentro de campo e vamos em busca desse acesso”, declarou o meia.

Willian Fazendinha aguarda agora a conclusão dos processos burocráticos para ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, consequentemente, ficar à disposição da comissão técnica liderada pelo técnico Roberto Fonseca.

Imagem: Agência PaysanduA