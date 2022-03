Willian Maranhão confirmado como reforço do Santos

O Santos tem um novo volante para reforçar o elenco. Willian Maranhão, ex-Bahia, assinou com o time alvinegro até o fim de 2024.

Willian Maranhão, de 26 anos, vem de curta passagem pela equipe baiana em 2022, antes de rescindir contrato. O volante teve destaque nos dois anos anteriores pelo Atlético Goianiense.

“É uma honra e um sonho vestir uma camisa tão pesada como essa. De fato é uma felicidade enorme. Depois do bom Brasileiro que eu fiz pelo Atlético ano passado eu já recebi a primeira ligação do Santos e fiquei muito contente. Mas foi apenas uma sondagem na época e acabei indo para o Bahia. E agora teve uma nova ligação e não pensei duas vezes para aceitar a proposta. É a realização de um sonho vestir essas cores”, revelou Willian.

Com início de carreira no Boavista, do Rio de Janeiro, Willian Maranhão chegou a defender o Vasco entre 2018 e 2019, sem conseguir longa sequência de jogos. Ainda em 2019 teve maior sucesso no América Mineiro, se estabilizando como profissional antes de ganhar destaque no Atlético Goianiense

“A nação santista pode esperar um atleta com muita vontade, muita raça, sempre deixando tudo dentro de campo. Tenho muita vontade de vencer aqui e vou fazer de tudo para isso acontecer. Já trabalhei esses primeiros dias com o professor Bustos e percebi que é um cara que busca bastante intensidade nos treinos. Vai pedir isso durante os jogos. Vamos encaixar na filosofia dele e tem tudo para dar certo”, discursou o reforço.

Sexto reforço oficializado pelo Santos em 2022, o volante se junta ao meia Bruno Oliveira, ao zagueiro Eduardo Bauermann, ao meia-atacante Ricardo Goulart, ao lateral-direito Auro e ao zagueiro Maicon.

