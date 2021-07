Windows 10: Microsoft libera prévia da versão 21H2

Na última terça-feira (20), a Microsoft liberou uma prévia da nova versão do Windows 10 para os usuários no programa Insider, voltado para testes do sistema operacional. A atualização “KB5004296”, nomeada de “21H2, build 19044.1149”, já está disponível no Canal de Prévias de Lançamento — última fase de testes antes da distribuição final.

Como explica a Microsoft, a novidade chegará para os usuários Insiders que já estão neste canal e possuem o Windows 10 na versão 21H2, build “19044.1147”. Similarmente, a atualização também chegará para os usuários que foram movidos do Canal de Betas para o Canal de Prévias de Lançamento por incompatibilidade de seus computadores para a chegada do Windows 11.

A nova prévia chegará como uma atualização automática para os usuários que já possuem a versão 21H2 na build anterior. Para os demais, será necessário buscar manualmente por atualizações no Windows e checar sua disponibilidade pelo caminho: “Configurações > Atualização e Segurança > Windows Update > Verificar se há atualizações”.

Windows Update, no Windows 10. (Fonte: Windows 10, TecMundo)Fonte: Windows 10, TecMundo

Além das implementações já apresentadas na build anterior, a versão 19044.1149 traz apenas mudanças estéticas referentes à representação da marca no sistema operacional. A Microsoft removeu palavras como “Windows” e “PC” das edições IoT Enterprise do Windows 10 como, por exemplo, na frase “Preparando o Windows” que se tornou “Preparando as coisas”.

Em caso de dúvidas, é possível verificar a atual versão do Windows 10 por meio do comando “winver”, que pode ser digitado na barra de pesquisas do Menu Iniciar ou pelo programa Executar, pelo atalho “Crtl + R”.

Fontes

Windows Blog