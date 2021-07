Windows 11: como baixar e instalar a versão beta do sistema

A Microsoft liberou a versão beta do Windows 11, que já pode ser baixada por usuários do Windows 10 que estão no programa Windows Insider. Apesar de o acesso ser limitado, você pode se inscrever facilmente para receber a edição em desenvolvimento do sistema operacional.

Confira um passo a passo de como fazer a inscrição no programa Windows Insider e baixar a edição prévia do Windows 11. É importante mencionar que a edição disponível ainda está em fase de testes e pode apresentar problemas durante o uso.

Segundo a Microsoft, até mesmo sistemas que não possuem o chip TPM 2.0 ou CPUs compatíveis poderão utilizar a versão prévia do Windows 11. No entanto, nem todos as máquinas que rodarem a prévia poderão migrar para a versão final do sistema, de acordo com a companhia.

Como se inscrever no Windows Insider e baixar o Windows 11

Página de inscrição do Windows Insider.

Entre no site do Windows Insider e clique no botão “ Register “

“ Faça login com a mesma conta da Microsoft utilizada no seu PC com Windows 10 e aceite os termos de participação.

Em seu computador, acesse a página “ Configurações ” e clique em “ Atualização e Segurança “.

” e clique em “ “. Encontre a aba “Windows Insider“, presente no fim da página, e clique em “Começar Agora“

Página do Windows Insider nas Configurações do Windows 10.

Vincule sua conta registrada anteriormente no Windows Insider com o sistema e escolha o “Canal Beta” .

. Após escolher o canal, reinicie o computador, volte para a aba “Atualização e Segurança” e busque por atualizações. O download da nova build deve começar.

Selecione a opção “Canal Beta” no menu do Windows Insider

Caso o seu PC não atenda os requisitos ideiais para rodar o Windows 11, uma mensagem dizendo que o sistema pode apresentar problemas deve aparecer. Ainda assim, a instalação da edição prévia deve ocorrer normalmente.

Em uma publicação em seu blog, a Microsoft disse que retirou parte dos requisitos do Windows 11 para a primeira prévia, incluindo a obrigatoriedade do chip TPM 2.0 e certas CPUs Intel e AMD. Com isso, a tendência é que mais pessoas consigam instalar o sistema na versão atual.

Em testes realizados aqui no TecMundo, conseguimos baixar a prévia em um notebook com processador Intel de sétima geração, que não faz parte da lista de CPUs compatíveis com o Windows 11.

Este artigo foi publicado originalmente em 28 de junho e foi atualizado em 30 de julho com novas informações sobre o lançamento da versão beta do sistema

