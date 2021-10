Windows 11 é oficialmente lançado

A versão de lançamento do Windows 11 já podia ser instalada por todos os usuários desde ontem, mas o novo sistema operacional da Microsoft foi oficialmente lançado só hoje (5), em um evento online para jornalistas. O novo Windows 11 está disponível para download como uma atualização gratuita pelo site da Microsoft.

Segundo a Microsoft, o Windows 11 foi criado para colocar o usuário no centro de tudo, assim como a barra de tarefas centralizada. Segundo a empresa, a proposta do sistema é aproximar você das pessoas e coisas que você gosta. Para isso, a empresa criou widgets que contam com um feed personalizado, e mostram informações contextuais do app que você está usando.

Snap Layouts e Snap Groups

O novo Windows 11 conta com os Snap Layouts e Snap Groups (ou Grupos de Ajuste), dois recursos criados para facilitar o uso multitarefa do computador. A função Snap Layouts aparece quando você deixa o cursor parado no botão de maximizar do aplicativo.

O usuário tem várias opções de formatos de layout, nas quais pode incluir o app simplesmente clicando, e depois escolher os outros que completam esse layout. Vale citar que o sistema mostra todos os apps abertos, assim é importante que você abra todos antes de começar a escolher seus Snap Layouts.

Os Snap Groups são combinações de Snap Layouts, que aparecem quando você passa o cursor sobre o ícone da barra de tarefas. Ali é possível minimizar e restaurar todo o grupo. Usando os Snap Layouts, Snap Groups e a possibilidade de criar áreas de trabalho, dá para criar combinações bem úteis de apps em desktops próprios, o que otimiza o uso para separar bem a sua atividade no computador. Assim, fica fácil criar uma área de trabalho para cada um, como redes sociais, games, pessoal e trabalho, com Snap Layouts personalizados em cada uma.

Melhorias de acessibilidade e na experiência com telas

O novo sistema também conta com melhorias de acessibilidade e no reconhecimento de fala (para escrita por voz). A Microsoft também promete uma nova experiência para telas sensíveis ao toque, com mais espaço entre os ícones, e retorno háptico para melhor o uso com caneta stylus.

Durante o evento, a Microsoft Brasil anunciou uma ação muito interessante com a Cufa (Central Única de Favelas), confira aqui.

Windows 11 tem vários recursos para jogos

Na apresentação, foi dado destaque aos recursos de jogos do Windows 11, que incluem o Auto HDR, que vai atualizar automaticamente mais de 1000 jogos DirectX 11 e DirectX 12 com mais cores e brilho. Esse recurso vai funcionar em computadores Windows 11 com um monitor que conte com HDR.

Outra novidade é o DirectStorage, recurso criado para o Xbox Series X e Series S, que reduz o tempo de carregamento e renderização dos jogos. Com o Windows 11, também é possível usar o Xbox Cloud Gaming com o app Xbox, se você tiver o Xbox Game Pass Ultimate.

Foco na privacidade e segurança

O Windows 11 também foi desenvolvido com foco e segurança, com soluções que unem hardware, software e nuvem, como a proteção chip to cloud.

