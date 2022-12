Windows 11 enfim terá gravador de tela na Ferramenta de Captura

Nesta semana, o Windows 11 começou a receber um gravador de tela que é acionado diretamente pela Ferramenta de Captura. Com a atualização, usuários do sistema operacional não vão depender do Xbox Game Bar para fazer vídeos do computador.

A nova versão do software garante mais autonomia à Ferramenta de Captura e simplifica o processo de filmagem.

Recurso nativo, o aplicativo já permitia o uso do atalho Windows + Shift + S para tirar prints de um jeito prático e rápido. Mas o software não oferecia opções para gravar vídeos da tela até então.

Isto vai mudar a partir da versão 11.2211.35.0. Segundo a Microsoft, o aplicativo terá a opção “Gravar”, que permite registrar em vídeo tudo o que acontece no painel.

Ferramenta vai deixar selecionar a área de filmagem

O aplicativo também terá alguns diferenciais para melhorar os registros. Segundo a Microsoft, os usuários poderão selecionar a área que precisa ser gravada. Ou seja, não será preciso filmar a tela toda para, depois, ter que recortar a imagem em um editor.

“Quando terminar, você pode visualizar sua gravação antes de salvá-la ou compartilhá-la com outras pessoas”, afirmaram.

Tudo isso simplifica o processo de filmagem de tela. Antes, os usuários precisavam utilizar o Xbox Game Bar, um app que realiza bem a função, mas não é lá muito simples pois oferece inúmeros recursos para gravar partidas de jogos.

De qualquer forma, a solução continua disponível caso prefira fazer os registros pelo Xbox Game Bar.

Atualização do Windows 11 está em fase de testes

O aplicativo ainda está limitado aos participantes do ciclo Dev do Windows Insiders neste primeiro momento. Por isso, a Microsoft fez um alerta sobre alguns problemas já conhecidos:

“Estamos cientes de alguns problemas que podem afetar sua experiência com esta visualização. Alguns usuários podem notar um pequeno atraso entre o momento em que você clica em ‘Iniciar’ e o início da gravação. Há também um problema conhecido em que a janela do app Ferramenta de Captura não é restaurada ao iniciar um novo recorte de dentro do aplicativo”. Não há previsão de lançamento da novidade a todos.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Microsoft