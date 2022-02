Windows 11 ganha legendas ao vivo e outras novidades

Os participantes do programa Insider da Microsoft, inscritos no canal Dev, começaram a receber ontem (16) a mais recente atualização do Windows 11. A build 22557 traz diversas novidades, com destaque para a chegada das legendas ao vivo, uma ferramenta de acessibilidade semelhante a disponível no Android.

Destinadas a auxiliar pessoas com deficiência auditiva ou qualquer dificuldade para compreender falas, a função gera legendas automaticamente para conteúdos com áudio. Elas podem ser exibidas na parte inferior e superior da tela ou em uma janela flutuante, com o sistema permitindo ajustar o tamanho e a aparência delas.

Segundo a Microsoft, as live captions (nome original da funcionalidade) também têm suporte ao áudio do microfone do computador, fazendo a geração das legendas durante conversas pessoais. Embora seja de grande utilidade, o recurso só está disponível em inglês, por enquanto.

Inicialmente, as legendas têm suporte apenas para o idioma inglês.Fonte: Microsoft/Divulgação

A ativação das legendas ao vivo no Windows 11 pode ser feita na opção “Acessibilidade” das configurações rápidas, na barra de tarefas, ou a partir do atalho de teclado “Win + Ctrl + L”. Ao acionar a função pela primeira vez, será necessário baixar o modelo de fala que habilita as live captions no computador.

Outros destaques da atualização

Além das legendas geradas ao vivo, o Windows 11 Insider Preview Build 22557 adiciona as opções “Não perturbe”, para exibir apenas as notificações prioritárias, e “Foco”, que ajuda a manter a concentração no trabalho, desativando os alertas do sistema. O novo Gerenciador de Tarefas também está presente.

O Gerenciador de Tarefas do Windows 11 teve o design atualizado.Fonte: Microsoft/Divulgação

Integração do OneDrive com o Explorador de Arquivos, novos gestos de toque para agilizar a navegação em dispositivos com tela touchscreen e atualizações nas configurações para reduzir o consumo de energia quando o PC estiver ocioso são outros destaques. Veja a lista completa de novidades do Windows 11 build 22557 no site da Microsoft.

Fontes

Microsoft Android Authority