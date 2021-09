Windows 11 não deve oferecer suporte oficial para Macs com M1

Na última sexta-feira (10), a Microsoft sugeriu que o Windows 11 não deve oferecer suporte oficial para Macs equipados com o processador M1. Nada surpreendente, a declaração foi cedida por um representante da empresa em entrevista ao site The Register, em uma resposta sobre a compatibilidade do novo sistema operacional com dispositivos da Apple através do programa Parallels.

Apesar da notícia aparentemente desanimadora, vale ressaltar que o Parallels já consegue rodar o Windows 11 em “Macs M1” sem dificuldades. Mesmo com o possível surgimento de outros problemas no futuro, o posicionamento da Microsoft não parece ter desacelerado os avanços dos entusiastas.

Naturalmente, é possível que o cenário mude com o lançamento da versão estável do Windows 11 para o público. Contudo, a incompatibilidade total é improvável, já que o Parallels utiliza uma compilação para Insiders do vindouro sistema operacional, mais propensa a falhas, para levar a nova experiência aos “Macs M1” — e funciona muito bem. Confira o vídeo sobre a nova versão do programa:

Todavia, essa dúvida não demorará para ser sanada. Com lançamento oficial programado para o próximo dia 5 de outubro, o Windows 11 finalmente chegará ao mercado, após correções em seus controversos requerimentos mínimos e diversas versões betas. Resta aguardar para conferir se a novidade funcionará corretamente nos “Macs M1” através do Parallels.

Fontes

WCCF Tech