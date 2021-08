Windows 11 não terá aplicativos do Android no lançamento

Nesta terça-feira (31), a Microsoft anunciou que o Windows 11 será disponibilizado no dia 5 de outubro deste ano, mas não terá suporte para aplicativos Android no lançamento. Segundo o comunicado da empresa, a compatibilidade começará a ser testada nas versões de prévia do programa Windows Insider “nos próximos meses”.

“O Windows 11 vem com uma Microsoft Store reconstruída com um novo design para facilitar a busca e descoberta de seus aplicativos favoritos. Estamos empolgados em continuar a nossa aventura para trazer apps do Android para o SO e a Microsoft Store através de uma colaboração com a Amazon e a Intel”, adicionou Aaron Woodman, gerente de marketing da companhia.

Segundo o portal The Verge, isso indica que o sistema operacional receberá a função em 2022, pois a implementação de novos recursos só acontece meses depois dos testes no Windows Insider.

O Windows 11 oferecerá aplicativos da Amazon Appstore, mas também permitirá apps de fora da lojaFonte: Divulgação/Microsoft

Compatibilidade

A função foi anunciada originalmente em junho, junto ao evento de apresentação do Windows 11. Apesar do “atraso”, a Microsoft Store ainda será atualizada com uma nova estética e interface para deixar a experiência do usuário mais simples e responsiva.

Vale lembrar que a compatibilidade está acontecendo por meio da tecnologia Intel Bridge, que converte aplicações ARM para a arquitetura x86. Apesar do envolvimento da empresa na ferramenta, a novidade também vai funcionar em CPUs AMD. Confira mais detalhes sobre a explicação técnica do serviço no nosso especial.

Fontes

The VergeWindows Central