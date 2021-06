Windows 7 não receberá mais drivers da Microsoft via Windows Update

A Microsoft decretou na quinta-feira (17) o fim definitivo do suporte do Windows 7: a partir dessa data, a empresa não irá mais publicar nenhum tipo de driver para o Windows Update para as atualizações Windows 7 SP1, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2.

A mudança acontece após a expiração do SHA-1 Trusted Root Certificate Authority para Windows 7 e Windows Server 2008 no dia 9 de maio de 2021. Com a descontinuação e expiração dos certificados SHA-1, os parceiros que utilizam o programa de confiabilidade Microsoft continuaram publicando drivers com assinatura SHA-2, portanto incompatíveis.

Essa incompatibilidade pode causar problemas nos sistemas ou fazer com que os dispositivos passem a inicializar com lentidão, por falta de integridade do código. Foi justamente para minimizar esses potenciais impactos que a Microsoft decidiu interromper a publicação de drivers com assinatura SHA-2 no Windows Update, destinados a essas versões, que tiveram seu suporte encerrado em janeiro do ano passado.

Assinaturas de driver do Windows 7 continuam

Fonte: Lifewire/Reprodução Fonte: Lifewire

Apesar de não estarem mais disponíveis via Windows Update, os envios de drivers do Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2 continuarão sendo fornecidos para os clientes do Programa de Compatibilidade de Hardware do Windows (WHCP, na sigla em inglês) até janeiro de 2023.

Esse programa, projetado para ajudar parceiros a fornecer sistemas, softwares e produtos de hardware compatíveis e confiáveis para o Windows, permite a utilização do painel do centro de desenvolvimento de hardware. Com isso, empresas que utilizam o programa de Atualização de Segurança Estendida (SEU, na sigla em inglês) poderão continuar implantando drivers de produtos da Microsoft que já perderam o suporte.

Para os que estiverem interessados em continuar utilizando os drivers do Windows 7 e demais produtos com suporte expirado, a Microsoft disponibilizou mais detalhes sobre o assunto em uma publicação na sua comunidade.

Fontes: MSPoweruser