Workshop “Comunicadores da Amazônia pelo Clima: conhecimento sobre conceitos e vozes da região amazônica” reforça protagonismo de quem vive na região

A paraense Isabela Morbach, cofundadora da CCS Brasil, associação que incentiva projetos de captura e armazenamento de carbono, será uma das participantes do Workshop “Comunicadores da Amazônia pelo Clima: conhecimento sobre conceitos e vozes da região amazônica”, que será realizado nesta sexta-feira, 04, de 10h às 12h, no Auditório Setorial Básico I, da Universidade Federal do Pará (UFPA), no bairro do Guamá, em Belém. Ela vai enfatizar a importância das ações realizadas pelas amazônidas para conter as mudanças climáticas e suas consequências desastrosas. “A Amazônia é um bioma próprio e extremamente peculiar. Não podemos importar formas pasteurizadas aplicadas em outros locais e achar que dará certo aqui. Não, isso não pode acontecer. Temos que ouvir a experiência e conhecimento de quem vive e constrói uma história aqui na região”, enfatiza Isabela.

As discussões vão contar com a presença de jornalistas, estudantes de comunicação e comunicadores independentes da Amazônia Legal.

A atividade é gratuita e foi selecionada para integrar a programação dos “Diálogos Amazônicos”, evento que integra a “Cúpula da Amazônia”, que será realizada em Belém.

A dinâmica das atividades começa com a apresentação do Instituto Bem da Amazônia, entidade sem fins lucrativos que desenvolve projetos e soluções de comunicação para apoiar ações que tem como foco os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Amazônia Legal brasileira. Em seguida, a jornalista paraense Jalília Messias, da TV Liberal, afiliada da Globo, em Belém, irá comentar os desafios da cobertura jornalística na Amazônia e a importância de priorizar vozes locais nas narrativas sobre a região.

A pesquisadora Ana Claudia Costa, da Rede Amazônidas pelo Clima, irá apresentar os principais conceitos dentro do tema mudanças climáticas e a importância do protagonismo dos profissionais da região nas abordagens das pautas. Também vai participar da atividade a coordenadora de comunicação do Imazon, Fernanda da Costa, indicando temas, dados e estudos que podem ser aproveitados para maior conhecimento e cobertura da pauta ambiental.

Na sequência, Alcebias Mota Constantino, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, destacará o espaço que deve ser garantido para maior pluralidade de vozes amazônidas, sobretudo do conhecimento tradicional e juventudes.

Na mesma linha, destacando a abertura de espaços para as potentes vozes e iniciativas da Amazônia na agenda climática, a atividade contará com a presença de Angélica Francisca Mendes Mamede, doutora em ecologia e evolução, ativista socioambiental e neta de Chico Mendes, sendo uma das integrantes do Comitê Chico Mendes.

A atividade vai terminar com apresentação da plataforma Amazônia Vox, que cria um Banco de Fontes de Conhecimento da Amazônia e uma Rede de Freelancers de Comunicação da região, além de produzir conteúdo baseado em Jornalismo de Soluções na Amazônia.

PROGRAMAÇÃO:

“Comunicadores da Amazônia pelo Clima: conhecimento sobre conceitos e vozes da região amazônica”

10h – Boas vindas, agenda e breve apresentação do Instituto Bem da Amazônia

10h10 – Jornalismo na Amazônia ouvindo amazônidas – Jalília Messias (TV Liberal / Rede Globo)

10h25 – Conceitos sobre mudanças climáticas e protagonismo dos profissionais da Amazônia – Isabela Morbach e Ana Claudia Costa (Rede Amazônidas pelo Clima)

10h45 – Dados e estudos para cobertura da pauta socioambiental – Fernanda da Costa – Coordenadora de Comunicação do Imazon

11h – Vozes da Amazônia pelo clima: conhecimento tradicional e juventudes

Alcebias Mota Constantino – Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira

11h15 – Abrindo espaços para as potentes vozes e iniciativas da Amazônia na agenda climática – Angélica Francisca Mendes Mamede – Comitê Chico Mendes

11h35 – Apresentação Amazônia Vox: Banco de Fontes, rede de freelancers e conteúdo de Jornalismo de Soluções na Amazônia – Daniel Nardin (Instituto Bem da Amazônia)

12h – Encerramento

