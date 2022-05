Workshop de Piscicultura Familiar Como Alternativa Socioeconômica está com inscrições abertas

Nesta quinta-feira (26) por meio do projeto de extensão “Piscicultura Familiar Como Alternativa Socioeconômica” ocorrerá no auditório do campus XX Castanhal da Universidade do Estado do Pará (UEPA), um workshop sobre temas de inserção da piscicultura familiar em comunidades agrícolas na cidade de Castanhal.

A atividade é destinada para a comunidade agrícola da região e também para a comunidade acadêmica, e recebe inscrições gratuitas que devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line. A ação contará com a participação de palestrantes das áreas de Engenharia, Biologia e Sociologia.

A iniciativa procura disponibilizar para as comunidades agrícolas do município, condições favoráveis para o desenvolvimento da piscicultura na região. O projeto assegura, de forma gratuita, a construção dos tanques, aquisição dos alevinos e ração para o período de quatro a seis meses iniciais da atividade de piscicultura. Além disso, será feito o acompanhamento do desenvolvimento dos alevinos, por meio de um projeto de iniciação cientifica, e assim averiguar os próximos passos a serem tomados, além de avaliação dos resultados desta primeira etapa.

O Projeto é financiado pelo Banco da Amazônia (Basa) e desenvolvido pela Uepa com o apoio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA), com objetivo de entregar tanques para psicultura na comunidade agrícola do Barreirão, em Castanhal.

Os recursos adquiridos pelo projeto foram realizados quatro tanques de piscicultura, contemplando famílias da Associação dos Microprodutores do Barreirão. A nova fase representa a finalização e entrega dos tanques para criação de peixes.

Serviço:

Data 26/05/2022.

Local: Auditório da Uepa-Campus XX, Rua Pedro Porpino, 1181, Bairro São José, Castanhal/PA.

Horário: 8h às 12h.

Palestrantes

Darvio Leite – Biólogo

Tema: Piscicultura Alternativa – Segurança Alimentar.

José Henrique Soares – Sociólogo

Tema: Agricultura Familiar e Organização Social.

Aline Sardinha – Engenheira Sanitarista

Tema: Importância do patrocínio de projetos extensionistas pelo Banco da Amazônia.

Foto: Guaciara Freitas (Ascom Uepa)