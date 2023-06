Workshop sobre direção de produção no audiovisual está com pré-inscrições abertas   

Estão abertas a pré-inscrição, para o workshop gratuito “Direção de Produção no Audiovisual”, até quinta-feira. O curso vai abordar uma visão geral do trabalho do diretor de produção e da equipe em diferentes tipos de produções independentes, levando em consideração o cenário audiovisual paraense.

Além disso vai abordar análise do roteiro, pré-produção, filmagem e fechamento, combinando questões teóricas e práticas. Durante o curso, serão apresentados estudos de caso para que os participantes possam exercitar suas habilidades. O foco é estimular a criatividade, o poder de decisão, o trabalho em equipe, a dedicação e a determinação.

O curso será ministrado pela produtora paraense Tayna Pinheiro e busca aprimorar habilidades na área de produção cinematográfica.

A iniciativa é promovida pela Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), por meio da Coordenação de Artes Visuais e Audiovisual, como parte do projeto “ Laboratório de Aperfeiçoamento”. O pré-requisito para participar do workshop é ter experiência, teórica ou prática, na área audiovisual.

Inscrições neste link. Até sexta-feira (9) os selecionados receberão um e-mail de confirmação.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará