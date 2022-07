X Fospa encerra com lições sobre lutas e resistência dos povos da Amazônia

O X Fórum Social Pan-Amazônico (Fospa) 2022 encerra após quatro dias com muito debate e participação dos diferentes povos da Amazônia. A organização estima que passaram pelo evento aproximadamente 10 mil pessoas representantes de movimentos sociais, povos originários, quilombolas, agricultores rurais, ribeirinhos, atingidos por barragens, profissionais liberais, e moradores de Belém.

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do encerramento do Fospa, agradeceu aos participantes e reforçou os esforços pela união dos povos da Amazônia. O Fórum encerrou neste domingo, 31, no campus Guamá da Universidade Federal do Pará (UFPA).

“Acho que foi um evento que transbordou as nossas expectativas, tanto em termos de participação do número de pessoas, estamos avaliando que em torno de 10 mil pessoas participaram do evento com suas diversas maneiras de se expressar”, afirmou o integrante da comissão organizadora do X Fospa, Luiz Arnaldo Campos.

Reencontro dos movimentos sociais da Amazônia

Quem passou pelo Fospa pode participar das Casas dos Saberes, atividades autogestionadas, feiras, das mesas de debates, e várias outras atividades.

“Vejo como um grande encontro. Foi uma enorme catarse que colocou para fora todo o luto, toda essa tristeza, toda essa solidão, com o prazer de se reencontrar e o prazer de reviver. É importante destacar que tivemos a presença de todos os países Pan-Amazônicos. Nós devemos falar da diversidade que foi esse encontro”, complementou Luiz Arnaldo.

A próxima sede do Fospa será decidida posteriormente com as cidades que se candidatarem.

Povos amazônicos

No último dia do evento, o projeto Barca das Letras realizou uma roda de conversa com o defensor de direitos humanos e do meio ambiente Erasmo Teófilo, do assentamento Irmã Dorothy, de Anapu (sudoeste paraense), sobre o risco que sofrem os defensores na Amazônia.

O coordenador da Barca das Letras, Jonas Banhos, destacou a importância do Fórum para reunir os lutadores sociais para se conhecerem.

“A Amazônia é um mundo, é pan-Amazônia, então ela afeta a todos nós, não só os que moram aqui, como a todos do mundo, que serão afetados se a Amazônia for destruída. Essa reunião e união é para isso virmos aqui tomar um gás, nos conhecermos, os que vivem e lutam pela Amazônia viva e em pé para voltarmos para nossas lutas diárias”, ressaltou Banhos.

Estratégias de sobrevivência

A associação Hyka Kwara, que reúne os indígenas que resistem no contexto urbano no Brasil, também participou do fórum. Em Belém, a associação já possui 50 associados. Uma das lideranças da associação Kwarahy Tenetehar, de 56, natural do Rio Piriá, no município de Viseu, debateu sobre os indígenas urbanos expulsos de suas terras por diferentes fatores e que precisa dar mais destaque para que essa população tenha de volta os seus direitos.

“O Fórum é sempre um bom momento para discutir e afinar os nossos anseios e buscar definir estratégias de sobrevivência em relação ao contexto urbano, que desde 1500 vem atropelando os povos. Essa nossa relação tem que sempre estar muito bem esclarecida pelos idosos passando essas informações para as crianças”, contou.

Agricultura familiar

A sucessão rural também teve espaço no último dia do Fospa na programação da juventude da Confederação Nacional da Agricultura Familiar dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais no Brasil (Contag). Os jovens discutiram a sucessão rural, que é o processo colaborativo quando representantes da nova geração mostram vocação e capacidade técnica ou gerencial para apoiar ativamente o negócio familiar na tarefa de intensificar e reestruturar atividade rural.

Uma das lideranças dos Jovens Universitários Amazônicos da Contag, Marcelo Rodrigues, de Castanhal, reforça a importância do papel da juventude no campo. “Hoje estamos falando sobre a sucessão rural que é o oposto ao êxodo rural. O êxodo é aquela migração do campo para o urbano e

aqui estamos falando sobre a importância de manter essas pessoas no campo. O quanto que é importante mantermos os nossos filhos no campo, não só que sejam doutores e irem para a cidade, mas serem doutores e permaneçam nas nossas terras”, explicou.

Preservação dos saberes tradicionais

A delegação do Amapá se despediu com a intenção de levar as discussões do Fospa para o seu estado de origem. A agricultora Rita Lopes, 54 anos, membra do Conselho Municipal de Saúde de Pedra Branca do Amapari e do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, espera voltar para o seu município para ajudar na preservação da Amazônia e dos saberes tradicionais.

“Esses dias para nós foram gratificantes. Nós tivemos a oportunidade de discutir não só a saúde como outros assuntos. A saúde é globalizada. Daqui vamos com mais um gás na nossa questão amazônica. Estavam várias esferas aqui e o mesmo propósito de um é o anseio de todos. Espero que não finalize só aqui agora. Que possamos voltar para nossas localidades de origem e dê continuidade. Que não se espere só pelo Fórum. Acho que a mãe Amazônia precisa muito de nós. Nós sem a mata, sem a terra, não somos ninguém”, acredita.

Apoio – A Prefeitura Municipal de Belém foi parceira e apoiou a organização do X Fórum Social Pan-Amazônico (Fosta) 2022. Esta foi a segunda vez que Belém se tornou sede do evento, que nasceu há 20 anos dentro do Fórum Social Mundial.

Texto: Vito Gemaque

Fonte: Agência Belém/Foto: Vito Gemaque