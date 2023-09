X poderá coletar biometria e dados de emprego dos usuários

A rede social X, o antigo Twitter, atualizou as suas políticas de privacidade para declarar que, a partir de 29 de setembro, poderá coletar e utilizar para vários fins a “informação biométrica” e o “histórico de emprego” dos seus usuários, entre outros dados.

Em sua página de políticas, o X afirma que, quando as medidas entrarem em vigor, poderá utilizar informações biométricas – como uma fotografia do rosto do usuário – com base no “consentimento”, “para fins de proteção, segurança e identificação”.

Outra novidade é que a rede social do magnata Elon Musk também poderá coletar “o histórico de emprego, o histórico educacional, as preferências de emprego, as competências e capacidades, a atividade de procura de emprego” e outras informações pessoais.

Sobre a utilização das informações sobre o emprego, X sugere que oferecerá serviços semelhantes aos do LinkedIn: “recomendar possíveis empregos, compartilhar com potenciais empregadores quando se candidata a uma vaga, permitir que os empregadores encontrem potenciais candidatos e mostrar publicidade mais relevante”.

Segundo a Bloomberg, o X comprou a Laskie, uma plataforma tecnológica de procura de emprego, no ano passado, uma aquisição cujos detalhes financeiros não são conhecidos, mas que foi a primeira sob a direção de Musk.

Musk, que comprou o antigo Twitter em outubro de 2022 e o renomeou como X em julho deste ano, afirmou em várias ocasiões que o seu objetivo é que a plataforma seja “polivalente”.

Linda Yaccarino, a principal executiva da X, a quem Musk entregou o comando da empresa em junho, compartilha a missão de transformar a rede social em uma aplicação com múltiplas utilizações e disse, em entrevista à CNBC, que em breve será possível fazer “videochamadas sem ter de dar o seu número de telefone a ninguém”.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto // Arte: Pleno.News