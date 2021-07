Xand Avião vai participar da entrega de cestas básicas em Fortaleza

O cantor Xand Avião decidiu se unir ao projeto Elo do Bem e vai doar e participar da entrega de cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Na ação, que conta também com o apoio do poeta Bráulio Bessa, serão beneficiados trabalhadores dos setores de turismo e entretenimento, das cidades de Apodi (RN) e Fortaleza (CE), que tiveram a renda afetada durante a pandemia da Covid-19.

A entrega acontecerá desta quinta-feira (8/7) até o sábado (10/7), no hotel Marina Park Hotel de Fortaleza (CE), a partir da 10h30, para as famílias previamente cadastradas.

“Fazer o bem nunca é demais. Nesse momento delicado em que estamos vivendo, dar apoio para os profissionais e famílias que dependem do turismo e do entretenimento é essencial. Todos nós, como parte da sociedade, precisamos agir, não é uma questão de caridade apenas, mas sim de compromisso com o próximo. Com todos se ajudando, podemos superar as dificuldades de maneira mais leve e trazer esperança ao povo brasileiro”, ressalta Xand.