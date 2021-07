Xbox pretende descontinuar a Live Gold, afirma jornalista

O insider e escritor Jeff Grubb afirmou nesta quinta-feira (8) que o Xbox irá acabar com o serviço Live Gold. De acordo com o jornalista, o único motivo para a plataforma não ter sido descontinuada antes é que o Game Pass ainda não atingiu uma meta específica de assinantes. A Microsoft não anunciou esta mudança, então as declarações são rumores.

Durante o show GrubbSnax, da plataforma Giant Bomb, Jeff disse: “Quero reiterar que a Xbox Live Gold está pendurada em um quadro de ‘coisas que irão sumir em algum momento’. Não sei se eles estão falando sobre isso agora, mas ainda existe no planejamento que a Xbox Live Gold será descartada”.

O tempo de vida ainda é incerto

Grubb alegou o fim do serviço pela primeira vez em 2020 após o vazamento do recém confirmado multiplayer gratuito de Halo Infinite. “O online de Halo só faz sentido com o fim da barreira da Live Gold para, pelo menos, jogos free-to-play”, avisou.

Em abril de 2021, a Microsoft informou que games gratuitos estão livres da assinatura para serem jogados na internet. A revelação veio como um “pedido de desculpas” da empresa, que divulgou um aumento na mensalidade estadunidense — o reajuste foi cancelado 24 horas depois.

“Eu sabia que essa mudança iria acontecer antes do lançamento de Infinite. Pensei que iria ser para jogos free-to-play, pois eles não iriam cobrar o online de Halo no Xbox quando ele é de graça no PC”.

O profissional é conhecido por acertar previsões, como as datas de alguns Nintendo Directs, anúncios de jogos para o PS5, a parceria da EA Play com a Gamepass, entre outras. Usuários do fórum Gaming Leaks and Rumours montaram um documento que apurou a credibilidade do jornalista, caso você queira conferir.

Gold segue com as ofertas

Neste mês, a plataforma recebeu os jogos Planet Alpha, Rock of Ages 3: Make & Break, Conker: Live & Reloaded e Midway Arcade Origins em seu catálogo “Games with Gold” — todos são retrocompatíveis no Series X/S e no Xbox One.

O Game Pass Ultimate atualmente incorpora o serviço Gold, permitindo o resgate dos games mencionados e jogatinas online no console. Vale lembrar que você pode assinar o primeiro mês por R$ 5 — fica R$ 44,99 após o primeiro pagamento.

Fontes

VideogamesChronicle / Grubbsnax