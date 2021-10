Xbox Series X|S ganha duas novas opções de SSD externo: 2TB e 512GB

A Microsoft anunciou a continuidade de sua parceria com a Seagate para trazer mais duas opções de capacidade em seus drives externos para os Xbox Series X|S. Os dois novos drives chegam ainda neste ano, oferecendo as opções de 512GB e de 2TB para aumentar o armazenamento do seu Xbox da nova geração.

Os drives, basicamente, transformam o SSD de 1TB já lançado na opção “do meio”. O drive de 512GB chega antes, no meio de novembro, pelo preço sugerido de US$ 140, o que dá mais ou menos R$ 780 na cotação do dólar no momento dessa postagem. Ele já se encontra em pré-venda nos EUA. Imagem mostra o tamanho do drive e o slot dedicado no consoleFonte: Xbox

A opção de 2TB começa sua pré-venda em novembro e chega em dezembro, pelo preço sugerido de US$ 400, o que se converte par aproximadamente R$ 2.230.

Normalmente, os Xbox Series X|S não é compatível com qualquer SSD NVMe para entregar sua performance máxima, então precisa desses produtos especialmente otimizados, que ficam mais caros que drives externos comuns – especialmente no Brasil.

Infelizmente, apenas a conversão do dólar não basta pra imaginar quanto essas novas opções podem custar por aqui, uma vez que o modelo de 1TB já custa mais caro que o preço anunciado em dólar para a opção de 2TB.

