Xbox Series X|S já vendeu mais de 100 mil unidades no Japão

A dobradinha da Microsoft com o Xbox Series X e o Xbox Series S parece estar dando resultado no território japonês: os novos consoles já chegaram à marca de 100 mil unidades vendidas na Terra do Sol Nascente.

Estes números impressionam, dado que os novos consoles alcançaram esta meta em apenas um ano. Isto foi aproximadamente quatro vezes mais rápido do que seu antecessor, o Xbox One, que levou quase quatro anos e meio para chegar a 100.000 consoles vendidos no Japão.

De acordo com dados revelados pela publicação nipônica Famitsu, o Xbox Series S vendeu um total de 2.920 unidades na semana passada, enquanto o Series X teve somente 527 unidades comercializadas por lá. No total, desde o lançamento das novas máquinas, os dois consoles do Xbox somaram 102.591 vendas (64.284 unidades do Series X e 38.307 do Series S).

A linha Series deve alcançar e ultrapassar a marca de vendas totais durante todo o ciclo de vida do XOne no mercado japonês em breve: falta pouco para chegarem ao total de 115 mil consoles vendidos, ultrapassando seu antecessor em pouco mais de um ano desde seus lançamentos.

Embora os números sejam espantosos para a realidade do Xbox no território nipônico, e potencialmente demonstrem que a marca está ganhando mais espaço por lá, os video games da Microsoft ainda estão bem atrás da concorrência: o PS5, da Sony, já vendeu mais de 1,2 milhão de unidades no Japão.

Fontes

Video Games Chronicle