xCloud: nova geração chega ao Xbox One

Uma boa notícia para os gamers de plantão! Caso você ainda não teve condições de adquirir um console da nova geração, hoje (24), a Xbox anunciou que o serviço xCloud estará disponível no Xbox Series X e S, e foi confirmado que chegará até mesmo no Xbox One!

You can play next-gen games on Xbox One as well #XboxGC pic.twitter.com/TrjcTmraBy— Nibel (@Nibellion) August 24, 2021

“Ouvimos nossos jogadores e seus comentários em alto e bom som: eles querem experimentar novos jogos de forma rápida e sem ter que esperar que a instalação termine. O Xbox Cloud Gaming nos consoles do Xbox permitirá que você jogue novos games mais rápido do que nunca, otimizando o espaço e economizando seu tempo.”, falou Catherine Gluckstein, chefe de produto e estratégia do Xbox Cloud Gaming.

Fonte: Xbox

Mais alguns detalhes foram revelados sobre a chegada do serviço nos consoles:

Os jogos que estarão disponíveis para jogar via xCloud terá um ícone para os games suportados

Período de teste começa entre dezembro deste ano e fevereiro de 2022

Os jogos rodarão em 1080p e 60 fps da mesma forma que no PC e mobile

Games de nova geração rodarão no Xbox One no futuro (ainda sem data)

E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Curtiram? Contem para nós na seção de comentários!

Fonte: Xbox