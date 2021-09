xCloud: o que é e como funciona o serviço de streaming de game

A Microsoft lançou, nesta quinta-feira (30), o Xbox Cloud Gaming (xCloud) em todo o Brasil. O serviço, que permite jogar através da nuvem em celulares, tablets e computador, está disponível sem custo adicional para todos os assinantes do Game Pass Ultimate.

O Voxel conversou, inclusive, com os executivos da Microsoft para saber um pouco mais sobre o serviço. E agora que todos já podem usufruir de uma jogatina até mesmo com o 4G do celular no transporte público, nós produzimos um FAQ (Perguntas Frequentes) para tirar algumas dúvidas dos usuários.

Confira, abaixo, um compilado de informações que a redação preparou para você que ainda não sabe se assina ou não o serviço.

Eu preciso de um Xbox para ter Game Pass?

Não é preciso ter nenhum console Xbox para assinar o Game Pass. A assinatura pode ser vinculada a uma conta pessoal que não exige nenhum tipo de verificação de um console e nem mesmo um PC.

Em quais dispositivos o xCloud roda?

Oficialmente, o xCloud está disponível para rodar de maneira nativa em tablets/celulares Android (através do app do Xbox e pelo navegador), iOS (pelo navegador) e computadores com Windows (app do Xbox e navegador) e Mac (navegador).

Além disso, a reportagem testou o serviço e conferiu que ele funciona no Fire TV Stick (com bastante lag) e no Edge no Xbox Series X/S. No caso do Edge no Xbox One, o serviço também apresentou bastante lag, por exemplo.

Em quais navegadores o xCloud roda?

Oficialmente, o xCloud roda de maneira nativa no Microsoft Edge. Contudo, a reportagem testou também a plataforma no Firefox, onde apareceu uma mensagem de erro de suporte. Apesar da mensagem de erro, o jogo foi executado (só que sem som).

Nós também testamos o serviço no Google Chrome, onde não apareceu uma mensagem de erro, mas os jogos simplesmente não rodaram. A mesma coisa com aconteceu com o Opera. Ou seja, o melhor a se fazer é utilizar o Edge para rodar os jogos mesmo (seja nos tablets, celulares ou computador), já que nos outros softwares existe uma boa chance de não funcionar ou funcionar com problemas.

Preciso de controle para jogar no celular/tablet?

Não é preciso controle para jogar no celular/tablet, por exemplo, já que vários jogos estão adaptados para o touchscreen. Apesar disso, o celular também aceita controles, caso o usuário queira uma experiência um pouco melhor. O joystick pode ser importante já que nem todos os jogos foram adaptados para o touchscreen ainda.

Preciso de controle para jogar no computador?

Sim, para jogar no xCloud no computador é preciso de um controle. O serviço de jogos na nuvem não funciona com mouse e teclado, o que gerou até um pouco de reclamação dos jogadores.

De quanto precisa ser minha internet para rodar o xCloud?

Segundo a Microsoft, é exigida do usuário uma conexão mínima de 10 Mbps (megabits por segundo) para conseguir executar os jogos do xCloud. Além disso, também é possível jogar com uma internet 4G e um sinal de Wi-Fi (preferencialmente de 5Ghz).

De acordo com a companhia, se uma pessoa consegue assistir vídeos na Netflix, Amazon Prime, Disney+ ou qualquer outro streaming de filmes e séries, ela também conseguirá rodar o xCloud.

Quais controles funcionam no xCloud?

A Microsoft liberou uma lista mostrando os controles que funcionam no serviço. Dentre eles estão os controles oficiais do Xbox, além dos joysticks de parceiros e verificados. Uma curiosidade, é que o DualShock 4 também pode ser utilizado para jogar.

Confira, abaixo, a lista de marcas cujos controles funcionam no serviço.

8BitDo

Backbone

Ipega

MYGT

PowerA

Razer

SteelSeries

Quantos jogos estão disponíveis?

A biblioteca brasileira do xCloud está atualmente com mais de 300 jogos. Entre eles estão nomes como:

Marvel’s Avengers

Scarlet Nexus

Sable

Aragami 2

Surgeon Simulator 2

Yakuza 0

World War Z

The Sims 4

The Medium

The Evil Within (1 e 2)

Dragon Age: Inquisition

Quantos jogos estão disponíveis com touchscreen no celular/tablet?

A biblioteca brasileira do xCloud disponibiliza atualmente cerca de 99 jogos com suporte ao controle em touchscreen no celular e tablets. Estão entre esses jogos:

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Halo: Spartan Assault

Minecraft Dungeons

Octopath Traveler

Outlast 2

Overcooked! 2

Hades

Fable III

Dead Cells

Banjo-Kazooie

O que eu preciso fazer para usar o xCloud?

Para jogar os games a partir da nuvem, é preciso ter uma assinatura válida do serviço Xbox Game Pass Ultimate. Ele pode ser assinado através do próprio site da Microsoft.

Qual o preço do xCloud?

O xCloud não é um serviço que pode ser assinado individualmente, já que integra o pacote de benefícios do serviço Xbox Game Pass Ultimate. E o Game Pass Ultimate está custando, nesta quinta-feira, 30 de setembro, valores de:

Assinatura Mensal no site da Microsoft: R$ 44,99 (o primeiro mês por apenas R$ 5)

Gift card de 3 meses: a partir de R$ 134,99 (varejistas online)

Gift-card de 12 meses: a partir R$ 199 (varejistas online)

E aí, sobrou alguma dúvida? O que você achou da chegada do xCloud no Brasil? Deixe a sua opinião na seção de comentários abaixo!