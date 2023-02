Xi fará discurso pela paz na Ucrânia, diz ministro italiano

O presidente chinês, Xi Jinping, fará um discurso pela paz na Ucrânia no aniversário do início da guerra ocasionada pela invasão da Rússia. A informação foi revelada pelo ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que se reuniu, nesta sexta-feira (16), em Roma, com o responsável pela política externa da China, Wang Yi.

No encontro com o diretor do Gabinete da Comissão dos Assuntos Exteriores do Partido Comunista da China, que está em viagem pela Europa, Tajani pediu “que a China pressione a Rússia a se sentar à mesa de negociações”, comentou à emissora pública italiana RAI.

Taiani disse que na reunião da noite passada ouviu que o presidente chinês proferirá “um discurso de paz” para marcar o aniversário de um ano do início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro.

O ministro italiano garantiu que Wang insistiu na conversa que “a China quer a paz”, enquanto o chefe da diplomacia e vice-presidente do governo italiano desejou que “o país exerça finalmente uma pressão real sobre a Rússia, usando a sua grande influência”.

Após a reunião da noite passada, o ministro italiano emitiu um comunicado afirmando que a Itália enfatizou “a necessidade de exercer pressão sobre a Rússia para favorecer as condições para uma paz justa, através do apoio à diplomacia, sanções eficazes, assistência humanitária e justiça para as vítimas”.

– A China tem um papel fundamental a desempenhar na promoção da paz. Estou certo de que está pronta para se empenhar neste sentido – disse Tajani, na nota.

Na visita a Itália, Wang, que atuou como ministro das Relações Exteriores entre 2013 e o final do ano passado, também se reuniu nesta manhã com o presidente italiano, Sergio Mattarella.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/EPA/MARK R. CRISTINO