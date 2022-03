Xiaomi 12X e Xiaomi Mi 11: veja comparativo de hardware

A Xiaomi lançou novos smartphones de sua linha principal de aparelhos recentemente. Os modelos Xiaomi 12X, Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro chegam para atualizar os modelos anteriores, trazendo novas tecnologias – com destaque para o 5G e Android 12 – além de recursos inéditos para a categoria.

O Xiaomi 12X é o menos robusto entre os três, o que não significa que este é um smartphone fraco. Mas como será que ele se sai contra o Xiaomi Mi 11, o top de linha da geração anterior oferecido pela fabricante chinesa? Esse é um comparativo interessante, especialmente por permitir que entendamos a diferença de uma geração para outra.

Design, construção e tela

Os dois smartphones possuem um acabamento e construção de primeira linha, embora com dimensões diferentes.Fonte: Mi Brasil

Por se tratar da linha principal da Xiaomi, os dois aparelhos certamente receberam muita atenção em sua concepção e detalhes. Ambos são smartphones com uma boa construção, acabamento impecável e muito belos. A diferença é que o Xiaomi Mi 11 é consideravelmente maior e mais pesado que o seu sucessor, o que se deve principalmente ao display.

Falando na tela, o Xiamo 12X tem 6,28” (com resolução FullHD+) contra 6,81” (com resolução WQHD+) do Mi 11. Nesse sentido, podemos dizer que o modelo mais recente perde em alguns aspectos, embora ambos certamente proporcionem uma boa experiência de utilização.

Hardware e desempenho

O Xiaomi Mi 11 é mais potente que o smartphone lançado depois dele.Fonte: Mi Brasil

No departamento de hardware que as coisas começam a ficar “estranhas”. Embora o Xiaomi 12X tenha sido lançado depois, é um pouco menos potente que o Mi 11, o que fica evidente até mesmo em benchmarks de desempenho. É claro que a diferença não chega a ser assustadora, mas isso de deve principalmente ao chipset utilizado em cada modelo.

O Xiaomi Mi 11 possui o Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) e o 12X vem equipado com o Snapdragon 870 (7 nm). Essa diferença se deve ao fato de que o Xiaomi 12X foi desenvolvido para oferecer uma opção mais modesta dentro da nova linha da fabricante chinesa.

O Mi 11, por outro lado, era o top de linha de sua própria categoria, o que justifica a diferença de chipset e desempenho. Contudo, ambos ainda contam com 8 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e performance bem acima da média de outros aparelhos.

Bateria e conectividade

O Xiaomi 12X e Xiaomi Mi 11 possuem praticamente a mesma capacidade de bateria – 4.500 mAh contra 4.600 mAh respectivamente, o que deve garantir uma autonomia semelhante. Entretanto, isso está mais associado ao uso do aparelho do que o tamanho do módulo de energia de cada um.

É na parte de conectividade que o Xiaomi 12X mostra que é realmente mais moderno que o Mi 11. O aparelho lançado depois conta com suporte a novas bandas da rede 5G, o que pode não significar nada em termos de velocidade de conexão, mas mostra que foi possui incluir especificações que ainda não estavam disponíveis na época do lançamento do Xiaomi Mi 11.

Câmeras

Por focar mais em custo-benefício, o Xiaomi 12X apresenta sensores mais modestos.Fonte: Mi Brasil

Ao observarmos o conjunto de sensores de cada aparelho percebemos o mesmo padrão do hardware/desempenho se repetindo aqui. Como o Xiaomi 12X foi projetado para um ser mais modesto que os outros aparelhos da linha, ele acaba trazendo especificações que estão até mesmo abaixo do Xiaomi Mi 11.

O Xiaomi 12X conta com um sensor principal de 50 MP e f/ .88. Já o Mi 11 vem equipado com um grande sensor de 108 MP e f/1.85. As outras lentes – grande angular e macro – são parecidas entre si. Curiosamente, o sensor de selfies do modelo mais recente tem maior resolução que o seu irmão mais velho (32 MP contra 20 MP).

É claro que essa diferença não se traduz em um abismo de qualidade entre esses smartphones. Na verdade, ambos deverão ser capazes de produzir fotos excelentes e somente os mais exigentes poderão perceber a diferença na imagem capturada por ambos.

Disponibilidade e preço

O Xiaomi Mi 11 foi oficialmente anunciado em dezembro de 2020, tendo completado pelo menos um ano de mercado. O aparelho ainda está disponível através de importação e lojas locais, mas a tendência é que seu estoque vá diminuindo com o tempo. O preço médio do smartphone é de cerca de R$ 8 mil em lojas locais.

Já o Xiaomi 12X foi lançado recentemente, em dezembro de 2021. Portanto, trata-se de um aparelho que ainda está nos primeiros meses de vida e diversas promoções tornam o aparelho bem atraente. A diferença de preço também é considerável, já que o modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 3 mil em lojas de importação.

Fontes

