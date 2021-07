Xiaomi Mi Smart Speaker é um bom investimento?

A Xiaomi já é uma marca conhecida entre os brasileiros, especialmente se considerarmos os mercados de smartphones e smartwatches. Contudo, a empresa chinesa também investe em outros produtos inteligentes, como no caso do Mi Smart Speaker, um concorrente a altura do Echo Dot 4.

O Mi Smart Speaker é uma caixa de som inteligente com um bom acabamento e compatibilidade com o Google Assistente. Trata-se de o acessório ideal para os fãs da Xiaomi e aqueles que querem modernizar a casa com um dispositivo capaz de controlar outros aparelhos inteligentes.

Neste artigo você vai descobrir se esse produto Xiaomi é bom como outros aparelhos da marca.

Leve, compacto e com um bom acabamento

Esse speaker possui um acabamento metálico que envolve todo o produto.Fonte: Mi Brasil

Esse produto da Xiaomi foi projetado com um corpo sólido e resistente, envolvido em metal de alta resistência. A liga metálica que cobre o produto possui 0,7 mm, o que é suficiente para conferir proteção e um visual elegante.

O gadget ainda possui LEDs RGB que oferecem uma sensação mais agradável de iluminação. Tudo isso em um corpo compacto, com apenas 14,5 cm de altura e 10,4 cm de largura. O produto pesa somente 898 gramas e pode ser posicionado em qualquer móvel na sala ou quartos, combinando muito bem com outros eletrônicos.

Casa inteligente

É possível controlar vários dispositivos conectados. Fonte: Mi Brasil

Um dos principais diferenciais da Mi Speaker é a compatibilidade com o Google Assistente – o principal rival da Alexa, presente no Echo Dot 4 e outros produtos da Amazon. Com o gadget é possível tocar a sua música favorita, controlar o volume e buscar informações sobre o álbum ou o cantor utilizando somente comandos de voz.

Além disso, também dá para planejar o dia com lembretes na agenda, criar eventos no calendário e configurar rapidamente alarmes para momentos específicos. Praticamente todos os comandos que você pode enviar para o seu celular, essa caixa de som inteligente também é capaz de processar e realizar.

O Mi Smart Speaker também é capaz de controlar outros aparelhos conectados na rede. Isso inclui lâmpadas, televisão, câmeras de segurança, ares-condicionados e muitos outros dispositivos compatíveis com o Google Home.

Áudio potente

O aparelho conta com um alto-falante de 12 W. Fonte: Mi Brasil

Uma caixa de som inteligente precisa ter um som de qualidade. E este aparelho Xiaomi conta com um alto-falante de 12 W e 63,5 mm de diâmetro, o suficiente para cobrir uma boa área e proporcionar uma experiência de áudio bastante imersiva.

Garantindo alta qualidade de som, a speaker possui o processador de áudio Texas Instruments TAS5805M, um recurso não muito conhecido no Brasil, mas que proporciona um som potente. Também conta com saída de áudio Hi-Fi.

Vale destacar que o Mi Speaker ainda conta com uma boa equalização de som DTS Profissional, entregando uma experiência rica em detalhes, com médios bem definidos e graves dinâmicos. A equalização também é capaz de remover os ruídos e distorções das músicas, mesmo com o som bem alto.

Outra característica inusitada que favorece a qualidade sonora é a malha metálica que envolve o produto. São 10.531 buracos de áudio que oferecem uma qualidade de som mais imersiva e clara.

Uma boa experiência de uso

É possível conectar duas caixas de som para um áudio estéreo.Fonte: Mi Brasil

O que diferencia o Mi Smart Speaker de outras caixas de som inteligente é a sua experiência de uso. Segundo a Xiaomi, a utilização dos dois microfones faz com que seja possível interagir com esse produto mesmo de longe ou em ambientes com bastante poluição sonora.

Na parte superior dessa caixa de som inteligente, alguns botões touch são usados para controlar todas as funções do acessório – volume, pausar e ativar o assistente. O Mi Smart Speaker também é capaz de se conectar com a rede W-iFi (2,4 GHz ou 5 GHz) e por Bluetooth com suporte a A2DP.

Por fim, o aparelho Xiaomi permite a conexão de dois aparelhos Mi Smart Speaker para a criação de um som estéreo. Quando conectado em uma televisão, por exemplo, essas caixas de som inteligentes são capazes de oferecer uma experiência sonora digna de uma soundbar.

Vale o investimento?

Xiaomi Mi Smart Speaker

Para os fãs da marca que querem modernizar o lar e trazer mais praticidade nas rotinas diárias, o Mi Speaker é um ótimo companheiro, mas possui um valor mais elevado que os modelos Echo Dot, da Amazon.

No quesito áudio ele sai na frente de alguns concorrentes, e a integração com o Google Assistente é bastante interessante para quem já está acostumado com os serviços. Então, o modelo é um bom investimento para quem procura um smart speaker mais avançado.

