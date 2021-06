Xiaomi: MIUI 13 tem design revelado em imagens vazadas

Nesta terça-feira (22), novas imagens e vídeos da interface MIUI 13 foram divulgadas no Twitter. O usuário Xiaomiui revelou mudanças de design no sistema e o funcionamento do gerenciador de arquivos do próximo firmware da Xiaomi.

As modificações mais aparentes envolvem o arredondamento dos ícones e uma nova animação de movimento ao organizar os arquivos. De acordo com o site de tecnologia GizChina, também poderemos customizar a tela inicial do dispositivo com atalhos para imagens, documentos, vídeos e redes sociais.

Mi Drive apresenta alteração estética similar ao gerenciador de arquivos.Fonte: Reprodução/Xiaomiui

No dia 20 de junho, imagens do Xiaomi Mi Mix 4 utilizando a MIUI 13 foram vazadas no Instagram. Caso o vazamento seja verdadeiro, podemos esperar a chegada da interface com o lançamento do smartphone.

Imagem vazada de suposto Xiaomi Mi Mix 4 rodando a MIUI 13.Fonte: Reprodução/GizChina

Consertando os problemas da MIUI 12

A MIUI 12 foi lançada globalmente em dezembro de 2020, sendo que em abril deste ano foi atualizada para a MIUI 12.5, que buscou otimizar o uso de memória e CPU dos dispositivos.

A MIUI 13 deve receber melhorias similares, além da correção de bugs e maior compatibilidade com o Android 11 e Android 12. Recentemente, que o perfil oficial da interface na Weibo publicou um pedido de desculpas pela demora na atualização e falta de estabilidade do firmware na versão atual do sistema da Google.

A Xiaomi ainda não revelou a data de lançamento da MIUI 13 e não comentou sobre os vazamentos, então todos os detalhes devem ser tratados como rumores. Algumas especulações apontam que mais informações sobre a interface podem chegar em 25 de junho.

Fonte: XiaomiUI / GizChina