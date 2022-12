Xiaomi: não adianta passar pasta de dente na tela quebrada do celular

É provável que, no YouTube ou mesmo no Facebook, você já tenha se deparado com algum vídeo que ensina a passar pasta de dente na tela quebrada do celular, cobrindo seus arranhões. Apesar de parecer uma dica preciosa, a Xiaomi provou que esse macete não funciona – e pior: pode até ser prejudicial para o aparelho.

Em um vídeo, a Xiaomi mostra uma camada de creme dental sendo espalhada no visor de um smartphone com diversas rachaduras na tela.

Enquanto o procedimento é realizado, uma voz explica que, de acordo com a dica viral, a pasta de dente ajudaria a polir os arranhões e preencher os amassados da superfície do aparelho. Uma mudança, no entanto, que não acontece quando a ação é finalizada e o creme é retirado.

De acordo com a empresa, isso acontece porque, mesmo a pasta de dente sendo um agente de polimento, essa característica não é suficiente para restaurar o interior microscópico do vidro da tela do celular. O que significa que, independente da quantidade, tempo ou pressão aplicada em uma operação como esta, o creme dental não surte nenhum efeito nas rachaduras e arranhões do dispositivo.

Segundo um artigo da CNET, que também realizou o teste e constatou que o telefone apenas ficou com mais brilho (sem apresentar nenhuma mudança nos arranhões da tela), o truque, no entanto, funciona quando aplicado em películas de plástico protetoras do celular.

Nessas situações, o creme, de fato, parece funcionar muito bem. O que pode ajudar a explicar porque, mesmo não surtindo efeito em telas de smartphones, a dica é ainda muito replicada na internet.

Além disso, vale lembrar que a falsa artimanha também é bastante alimentada por content farms, que produzem vídeos com miniaturas fakes ou mesmo testes que não correspondem à realidade.

Apesar de serem enganosos, esses conteúdos são atrativos para o público e geram views ao entregarem uma falsa solução fácil, rápida e barata para um problema tão comum.

Pasta de dente é prejudicial para a tela do celular

Outro ponto levantado pelo vídeo da Xiaomi é que, além de não trazer resultado, a pasta de dente aplicada na tela de um smartphone pode ser prejudicial para o aparelho.

De acordo com a companhia, a pasta de dente é uma substância alcalina que, ao longo do tempo, pode destruir a camada de resistência oleofóbica da tela do celular, revestimento essencial para evitar as marcas de dedos no smartphone e o acúmulo de ainda mais manchas em sua superfície.

Afora ela, quem pensa em recorrer a um teste com o bicarbonato de sódio, ingrediente comum em alguns cremes dentais, também já pode desistir da ideia. Nessa situação, o componente abrasivo do material pode funcionar de maneira ainda mais reversa e causar um maior número de arranhões no dispositivo.

