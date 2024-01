XII Encontro dos Caveiras atrai pioneiros veteranos e da ativa

A programação festiva do “XII Encontro dos Caveiras” está relacionada ao extinto Pelotão do I Comar, realizado na sede campestre do Cassazum, evento que contou com um número de militares da ativa e veteranos vinculados à Força Aérea e das Forças coirmãs que realizaram curso no Pelotão de Operações Especiais no Primeiro Comando Regional. O número dos militares e familiares que prestigiaram o evento surpreendeu toda expectativa dos coordenadores da programação do encerramento, Suboficial da Aeronáutica Jefferson Nascimento e Segundo Sargento Samuel Rocha Soares, ambos da Aeronáutica, parabenizados pela excelente organização e também pelo atendimento com muita fidalguia.

O coronel Alberto Delly agradeceu pelo convite para se fazer presente no evento. Ele enalteceu em todos aspectos a organização do Encontro dos Caveiras. E representando a diretoria do Cassazum, compareceram os diretores Denis Silvestre e Lucas Fortunato que representaram com muito entusiasmo a presidente e o vice-presidente, suboficiais Heloísa Helena e Messias Oliveira, respectivamente. O encerramento do XII Encontro dos Caveiras ocorreu com um almoço oferecido pelos coordenadores da programação aos presentes, ao comando do Master chef Santos Costa.

Imagens: Nonato Batista