Ximbinha desmente que foi preso com armas e drogas: ‘Fake’

O músico Ximbinha, guitarrista e ex-marido da cantora Joelma, foi às redes sociais para desmentir a notícia de que teria sido preso portando armas e drogas em Belém, no estado do Pará, no último dia 30. A notícia foi publicada pelo portal Uol, e logo em seguida outros grandes portais reproduziram a fake news.

O Uol já reconheceu o erro e excluiu a reportagem.

No Instagram, Ximbinha divulgou um vídeo em que aparece deitado em uma rede, com uma guitarra em seu colo.

Portal Uol errou ao dizer que músico Ximbinha foi preso Foto: Reprodução

Na verdade, foi preso pela Polícia Militar do Pará o traficante de drogas Elison de Souza, conhecido como Chimbinha. Elison foi preso por cometer assaltos na Região Metropolitana da capital paraense. A polícia encontrou drogas e duas armas carregadas na casa em que Chimbinha foi preso.

Fonte: Pleno News