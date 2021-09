Xinguara: Carreta bitrem tomba, danifica rede elétrica e interdita pista da BR-155

Uma carreta bitrem tombou, na manhã do último domingo (26), na BR-155, no trecho entre Xinguara e Sapucaia, no sudeste do Pará. A carreta ficou atravessada na pista, com parte da carroceria caída para a lateral da BR, deixando o trânsito interditado na rodovia por várias horas.

Segundo testemunhas, o motorista perdeu o controle do veículo, ao desviar de um buraco, e acabou atingindo um poste e derrubando a rede elétrica, antes de tombar. Ele sofreu ferimentos sem gravidade e foi levado para atendimento médico em um hospital de Xinguara.

Um guincho foi utilizado para erguer e retirar a carreta, para liberar o trânsito na rodovia, que liga o sul e sudeste do estado.

Tina DeBord

Fonte: Blog Zé Dudu