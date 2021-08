Xinguara: Motorista morre em grave acidente na BR-155; o veículo tombou após bater em um poste

O motorista de uma carreta morreu em um grave acidente na BR-155, entre os municípios de Rio Maria, no sul do Pará, e Xinguara, sudeste do estado. O motorista, que não teve o nome divulgado, teria perdido o controle do veículo e bateu em um poste, tombado em seguida às margens da rodovia.

O acidente aconteceu no último sábado (14). Segundo a Polícia Militar, que atendeu primeiramente a ocorrência, com o impacto contra o poste, a carreta tombou e ficou com os rodados para cima e o motorista morreu no local.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a orientação do trânsito no local, enquanto o corpo do motorista era retirado do veículo.

Fonte: Blog Zé Dudu