‘Xperience – Ciência e Diversão’ invade o Shopping Bosque Grão-Pará

As pessoas passam por experimentos científicos no dia a dia sem se darem conta. Como o carro para quando alguém pisa no pedal do freio? Como o aparelho de ar condicionado resfria o ambiente? Por que e como acontecem os tornados? E os raios na atmosfera?

A partir dessas e outras curiosidades, chegou a Belém o Xperience – Ciência e Diversão, um conjunto de aparelhos que interagem com o público transmitindo conhecimento e diversão.

O princípio do cinema, forças centrífuga e centrípeta, órbita dos planetas. Essas e muitas outras perguntas ligadas às mais diversas áreas da ciência serão respondidas na prática, até o dia 20 de fevereiro, no Shopping Bosque Grão-Pará. No “Xperience – Ciência e diversão”, adultos e crianças descobrirão, gratuitamente por meio de aparelhos interativos, as maravilhas da ciência, chegando a ficar literalmente de cabelo em pé.

Confira alguns destaques do “Xperience – Ciência e Diversão”:

Gerador de Van de Graaff – Fique de cabelo em pé com este interessante experimento científico criado por Robert Jemison van de Graaf, em 1929. Quem tocar na esfera da máquina eletrostática ficará com os cabelos arrepiados devido à eletricidade.

História do cinema (praxinoscópio) – Inventado pelo francês Émile Reynaud, em 1877, o praxinoscópio conta com uma sequência de 12 imagens dispostas nas laterais da parte interna de um cilindro, sendo refletidas por um conjunto de espelhos posicionados no centro do aparelho. Ao ser acionado manualmente, o cilindro gira as figuras, dando a ilusão que estão se movimentando, como se fosse um cinema.

Máquina de wimshurst – Os entusiastas pela ciência poderão criar seus próprios raios e se surpreender com a tensão gerada, com a reprodução de uma máquina eletrostática do século 19.

Gruta infinita – A Gruta infinita desafia os olhos e os conhecimentos dos participantes a descobrirem como a ilusão foi criada com uma pequena ajuda da física.

Bicicleta geradora – Na ecologicamente correta bicicleta geradora, o público poderá fazer um rádio de carro, um painel de led e um ventilador funcionarem somente com a força gerada pelos pedais.

Serviço:

Xperience – Ciência e Diversão

Data: até 20 de fevereiro de 2023

Local: Piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará

Horário: Das 14h às 22h

Valor: Gratuito

Foto: Divulgação/ Xperience – Ciência e Diversão