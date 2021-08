Xuxa abre outra ação criminal contra Sikêra Jr. por difamação

Os atritos ente Xuxa Meneghel e Sikêra Jr não chegaram ao fim. A apresentadora da Record deu entrada em outro processo penal contra o apresentador da RedeTV! por difamação. A ação que corre na 11ª Vara Criminal, do Fórum de Manaus, exige que Sikêra Jr. responda pelas ofensas ditas contra ela em rede nacional.

Xuxa já havia movido uma ação cível contra Sikêra em 2020, por ter sido chamada de pedófila durante uma edição do Alerta Nacional. Este primeiro processo, no qual é pedido indenização de R$ 500 mil, tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ambas as ações são pela mesma razão: o âncora tê-la chamado de pedófila e “ex-rainha”, além de acusá-la de fazer apologia às drogas.

– Tem uma ação cível em São Paulo e outra penal em Manaus. A questão é a mesma: ele ter chamado ela de ‘pedófila’. Ele a agrediu. Abrimos em Manaus, pois é o que se chama de competência territorial. A competência territorial para processar crimes contra a honra é no local em que a ofensa foi proferida – explica o advogado Ticiano Figueiredo ao site Notícias da TV.

Na ação cível de Manaus, os advogados de Xuxa querem que Sikêra Jr pare de falar coisas negativas sobre ela em rede nacional. Eles também afirmam não estarem dispostos a nenhuma conciliação.

– Abrimos mão de qualquer conciliação. O que se pede é que ele pare de fazer referência negativa sobre ela durante o programa e eventual condenação do juiz que for arbitrar. Não tem reparação de dano – disse um dos advogados.

Fonte: Pleno News

Foto: Arte/Pleno.News