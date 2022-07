Xuxa critica Bolsonaro e revela desejo de deixar o Brasil: “Medo”

A apresentadora Xuxa Meneghel contou que gostaria de morar fora do Brasil. Ela criticou o presidente Jair Bolsonaro e afirmou que tem medo de ficar no país.

Xuxa disse ainda que viria para o Brasil apenas para trabalhar, caso conseguisse se mudar. Ela deu declarações após ser questionada a respeito de um plano para morar na Itália.

– Tem coisas que tão acontecendo na minha vida e eu poderia te responder daqui a dois anos. Mas eu gostaria de ter uma residência não só aqui no meu país, porque tenho medo de tudo o que está acontecendo. Gostaria de morar lá fora e vir para trabalhar – falou.

Ela, no entanto, não citou o nome do chefe do Executivo.

– Me aposentar eu não quero. Mas como tenho medo de muita coisa que acontece… Neste momento político, a gente precisa repensar em todos os nossos atos para que a gente não pague um preço tão alto como o que a gente está pagando. (…) Ter um governante que, ao invés de fazer paz e amor, faz o símbolo do ódio e da arma não está nada certo. Esse erro vai repercutir por muito tempo. Essa pessoa não me representa. Não vou dizer em quem vou votar. Só sei em que não vou votar. Eu não votaria em alguém que é preconceituoso, contra a natureza, contra a vida, contra a ciência – comentou.

