Xuxa é processada em R$ 200 mil por “ex-baixinha”; entenda

Xuxa Meneghel é alvo de mais uma ação judicial, movida por uma “ex-baixinha” por danos morais. A alegação é de que a apresentadora usou a imagem de Fabrícia Borborema Maurício, sem autorização, de quando esta tinha 1 ano de idade.

As informações foram levantadas por Fábia Oliveira, do Metrópoles. A imagem em questão foi utilizada por Xuxa em uma postagem no Instagram para anunciar sua turnê de retorno aos palcos após décadas de hiato.

Fabrícia, hoje com 31 anos, diz que a foto foi registrada em Minas Gerais quando ela tinha apenas 1 ano. A imagem também teria sido usada para representar Sasha Meneghel, o que, segundo a autora da ação, causou um desconforto nela e em sua família.

Segundo os autos do processo, a imagem foi utilizada com claros fins comerciais. Isto posto, Fabrícia pede uma indenização de R$ 200 mil. A ex-baixinha, no entanto, não pede que a imagem seja removida da web, mas que seja feita uma correção, com a devida indicação de que é ela na foto e não Sasha Meneghel. O pedido ainda não foi analisado pela Justiça.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube canal Pôe na Roda