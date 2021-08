Xuxa estará na estreia de Luciano Huck no Domingão

Xuxa Meneghel participará da estreia de Luciano Huck, no Domingão. O novo programa do apresentador terá início no dia 5 de setembro. A informação foi divulgada por Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Em fevereiro, Xuxa esteve no Caldeirão, e lembrou sobre sua trajetória.

A loira tem feito várias participações na emissora carioca. No próximo domingo (29), será exibida uma entrevista com Renata Capucci.

Xuxa também deverá comandar a versão brasileira de RuPaul’s Drag Race Brasil, no Multishow, canal pago do Grupo Globo.

Fonte: Pleno News