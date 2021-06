Xuxa Meneghel chora ao ser vacinada contra a covid-19 no Rio

Xuxa Meneghel acaba de engrossar a lista de famosos vacinados contra a covid-19. A apresentadora de 58 anos foi imunizada com a primeira dose da vacina nesta sexta-feira (4), em um posto do SUS (Sistema Único de Saúde), localizado na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel no Rio de Janeiro.

Emocionada, Xuxa chorou e falou da sensação. “É uma mistura de felicidade com dever cumprido comigo e com pessoas que eu gosto. Sei lá, é uma mistura de tantas coisas…Que bom que chegou o meu dia”, falou.

Os fãs foram os primeiros que publicaram vídeos e fotos da apresentadora nas redes sendo vacinada. Em seguida, Xuxa compartilhou o conteúdo no Instagram dela gravado pelo namorado, Junno Andrade.