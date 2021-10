Xuxa pede que “deixem de segui-la” quem é a favor de Bolsonaro

Neste domingo (10), a apresentadora Xuxa Meneghel usou as redes sociais para lamentar as 600 mil mortes por Covid-19 e protestar, creditando-as ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Na publicação, Xuxa usa uma série de fotos para comparar o número de mortos com a lotação do estádio Maracanã e de um Boing 747, aeronave que já teve recorde de capacidade de passageiros.

– Não adianta dizer que é culpa do covid, do jornalismo, do mundo que critica ‘ele’. Quando as pessoas vão ver que estão sendo enganadas? Assinem já o impeachment – escreveu.

Na publicação seguinte, ainda no domingo, a apresentadora compartilha um vídeo que mostra Bolsonaro queixando-se de ter sido impedido de assistir presencialmente ao jogo do Santos e do Grêmio por não ter se vacinado.

Xuxa reitera sua posição anti Bolsonaro, pedindo o impeachment e pedindo também para que “parem de segui-la” quem pensar em argumentar a favor do presidente.

– Eu lhe respondo porque Sr. presidente, porque estamos em uma pandemia, porque lei serve para todos, porque assim protegemos as pessoas, porque já morreram 600 mil pessoas, porque precisamos seguir o que os cientistas, médicos e a organização mundial da saúde pede e exige a TODOS no mundo. Quem não faz isso, não segue as regras mundiais é GENOCIDA…..( E AINDA TEM GENTE QUE VAI QUERER ARGUMENTAR)… por favor deixe de me seguir, deixe de falar comigo . E você que é a favor da vida ,assine o impeachment agora – escreveu.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/TV Globo