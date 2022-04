Xuxa sai em defesa de Natália, do BBB22, após ataques: “Gente babaca!”

Após ser indicada ao paredão, Natália Deodato foi alvo de uma enxurrada de comentários preconceituosos devido a sua doença, o vitiligo

Xuxa Meneghel saiu em defesa de Natália Deodato depois de descobrir que a sister do BBB22 sofreu ataques racistas ao ser indicada ao paredão na noite do último domingo (10/4). A apresentadora revelou que gostaria de ver os haters da modelo perdendo o acesso a suas contas nas redes sociais e pagando multas devido ao crime virtual que cometeram.

“Que gente mais babaca. Deveriam multar esse povo e ainda tirar a conta e ficar sem possibilidade de falar nas redes sociais por um ano para aprender a respeitar. Seres sem luz. Que vontade de fazer cada deles ser exposto, de verdade! Vontade de colocar fotinho, nome completo e RG para ficarem conhecidos como gente sem escrúpulos”, comentou Xuxa na publicação deste colunista no Instagram.

Internauta chega a chamar Natália de “lanche”Reprodução

Dálmata, raça cachorro que se caracteriza por ter cores “malhadas”, tem sido usado como uma das principais ofensasReprodução

“Dalmáta” é a ofensa preferida dos hatersReprodução

São inúmeros os ataques que a sister tem sofridoReprodução

“Marmita” também se tornou ofensaReprodução

Alguns comentários chegam a ter conotação racistaReprodução

Internauta chega a chamar Natália de “lanche”Reprodução

Dálmata, raça cachorro que se caracteriza por ter cores “malhadas”, tem sido usado como uma das principais ofensasReprodução1

Natália Deodato foi alvo de uma enxurrada de comentários preconceituosos devido sua doença, o vitiligo. “Vaca malhada” e “dálmata”, estão entre as principais ofensas enviadas anonimamente à coluna. A sister também sofreu com comentários racistas e misóginos.

Natália foi diagnosticada com vitiligo aos seis anos de idade e, segundo a equipe da designer de unhas, conviveu com traumas ao longo da infância. A participante do BBB22 tem usado o reality para levantar a bandeira contra o preconceito pela doença marcada pela perda de coloração da pele.

Por: Leo Dias / Metrópoles