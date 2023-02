Xuxa se encontra com Janja para conversa sobre vacinação

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, realizou nesta sexta-feira (3) uma reunião no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, para tratar sobre a retomada das coberturas vacinais no Brasil e convidou a apresentadora Xuxa Meneghel para ser embaixadora da campanha.

No encontro também estava a primeira-dama, Janja da Silva, e as ministras Daniela Carneiro, do Turismo, e Cida Gonçalves, das Mulheres.

A campanha para promover a vacinação infantil começa ainda no mês de fevereiro e, além do personagem Zé Gotinha, contará com o reforço de Xuxa para convencer os pais a voltarem a vacinar seus filhos.

O Programa Nacional de Vacinação de 2023 foi divulgado recentemente, sendo considerado como uma das prioridades do Governo Federal. O objetivo do Ministério da Saúde é recuperar as coberturas vacinais que sofreram quedas alarmantes nos últimos anos.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/Ministério da Saúde