Xuxa usa linguagem neutra em post de reality sobre drags

Ainda sem data definida para estreia, o reality Caravana das Drags, que será comandado por Xuxa Meneghel e Ikaro Kadoshi, divulgou os nomes de dez participantes dessa primeira edição. Por meio das redes sociais, nesta segunda-feira (30), a loira usou linguagem neutra para falar sobre a atração.

– E aê, todes… foi dada a largada, a caravana tá na estrada. E se você quer pegar carona pra conhecer o Brasil através da arte drag, você está mais do que convidado! Pegue seu ticket, entre no nosso busão e venha torcer com nosso reality. E força na peruca, porque este é só o começo de muita coisa que vamos aprender e viver juntos. Em breve, estreia – escreveu Xuxa, no Instagram.

A produção original é da Amazon Prime Vídeo. Em seus oito episódios – além de um especial -, Chandelly Kidman, DesiRée Beck, Enme, Frimes, Gaia do Brasil, Hellena Borgys, Morgante, Ravena Creole, Robytt Moon e Slovakia terão de superar desafios e preparar a performance de suas vidas. Quem vencer o jogo ganhará o título de Drag Soberana.

O ônibus passará por oito cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Goiânia, Diamantina, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luís e Belém.

*Com AE

Fonte: Pleno News/Foto: Andy Santana / AgNews