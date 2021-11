XXXIII Festival Internacional de Música do Pará é realizado no Theatro da Paz

O Theatro da Paz está recebendo em seus palcos a 33° edição do festival internacional de música que iniciou no último domingo de outubro, no festival acontecem apresentações e concertos que irão reunir músicos de dentro e fora do Brasil.

As programações que segue até o dia 7 de novembro, está sendo realizada na Sala Ettore Bosio e Sala Augusto Meira Filho. As apresentações são da Amazônia Jazz Band, Quinteto Brassuka, Orquestra Jovem Vale Música, Duo de Saxofone e Piano, Orquestra do Festival, e Concerto de Encerramento com Orquestra do Festival. Nesta segunda 1° de novembro assim como todas as outras apresentações vão acontecer a partir das 20h30, e quem se apresenta é o Soneto Orquestra Amazonas Filarmônica.

Os concertos realizados na Sala Ettore Bosio e Sala Augusto Meira Filho estão sendo gratuitos, já para os concertos no Theatro os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria no valor de R$ 5,00 (meia entrada).

Todos os visitantes devem estar usando a máscara de proteção contra a covid-19 assim como apr4esentar a carteira de vacinação que é obrigatório para o acesso á casa de espetáculos, o teste PCR realizado até 72h antes do evento pode ser apresentado como comprovação.

Foto: Divulgação / Carlos Macapuna