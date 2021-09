Yahoo anuncia ex-CEO do Tinder como novo chefe executivo

Novamente uma empresa separada e com o nome original, o Yahoo agora tem novo CEO. Quem assume o cargo é Jim Lanzone, que antes ocupava o cargo de gerente executivo no app de relacionamentos Tinder.

Lanzone será o responsável por administrar o Yahoo após a última movimentação de mercado da empresa. Sob o nome de Verizon Media, ela foi adquirida pelo fundo de investimentos Apollo Global Management. Apesar de ainda não ter detalhado os planos para a companhia, o grupo tem em mãos um portal bastante acessado em todo o mundo, o Yahoo.com, além de serviços como email e notícias sobre esportes, tecnologia e finanças. A AOL, antiga provedora e portal de conteúdo, também faz parte do pacote.

Lanzone.Fonte: Wikimedia Commons

Antes de entrar no Match Group, Lanzone trabalhou durante mais de uma década para a emissora norte-americana CBS, inclusive no cargo de chefia do braço interativo do conglomerado. Ele substitui Guru Gowrappan, que agora é “conselheiro sênior” dentro do quadro de executivos do próprio Apollo.

Substituição

Ao mesmo tempo, o Match Group já confirmou quem vai ocupar a cadeira de CEO do Tinder. A escolhida é Renate Nyborg, que desde outubro de 2020 era gerente-geral da plataforma nas regiões de Europa, África e Oriente Médio.

Renate Nyborg.Fonte: Medium

Escolhida pela liderança exercida em regiões de expansão e em tempos de alta do serviço, a primeira mulher a ocupar o cargo na empresa começa o trabalho em 27 de setembro.

Fontes

CNBC Reuters