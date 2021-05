Yan celebra boa fase do setor defensivo do Paysandu: “O trabalho está sendo reconhecido”

São seis partidas seguidas em que o Paysandu não leva gol na temporada. A boa fase da defesa bicolor é mérito de todos, segundo Yan. O defensor atribui o momento pela confiança que o técnico Itamar Schülle tem no elenco.

– Sabemos que o professor vem dando oportunidade para todos e, graças a Deus, não estamos tomando gol. É prova que a gente tem um time de qualidade, uma defesa de qualidade. Estamos podendo mostrar o nosso trabalho. Creio que o trabalho está sendo reconhecido e isso é muito bom – destaca Yan.

O próximo desafio do Papão na temporada será contra o Castanhal, pela semifinal do Campeonato Paraense. Yan quer manter o bom momento da zaga, mesmo diante da dificuldade do confronto.

– A expectativa é a melhor possível, sabemos que será um jogo difícil, mas estamos trabalhando muito para conseguir um bom resultado, que seja a vitória.

A primeira partida entre Paysandu e Castanhal será neste domingo, às 15h30, no Modelão.