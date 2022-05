Yashid, banda símbolo do reggae gospel, agita show na Assembleia de Deus

Banda Yashid, se prepara para realizar mega show no tempo central da Assembleia de Deus que vai ser realizado no dia 29 de maio, onde vão ser a honra de abrir a noite musical da igreja, e reverberar numa noite especial, seus clássicos do estilo gospel regado ao ritmo reggae, que contagia e arrasta multidões de pessoas por onde passam.

“É incrível ver o quanto a nossa luta, os nossos dias de estudos e produções estão dando certo, isso só pode ter a mão de Deus no meio por que sem ele não conseguiríamos, afinal é essa conexão nossa com Ele que faz com que consigamos estar em sintonia e produzindo novas músicas o tempo todo com uma pegada sempre muito ímpar”, explica Victor.

A banda de sucesso nesta nova geração, Yashid, foi idealizada e formada por um laço muito especial que reuniu amigos de infância que tinham uma paixão em comum, que é a música. Desde a infância juntos, os amigos cresceram e atingiram a adolescência com o intuito de ter o seu próprio grupo musical para quem sabe, viverem o sonho de trabalhar neste ramo.

“A gente sempre que se reunia, independentemente da idade, estávamos ouvindo música, independente da ocasião, seja na bola, em reuniões de estudo, momentos de lazer e até mesmo momentos tristes, a música sempre estava ali conosco, essa é a força que nos une até hoje”, recorda Kevin Demerson, membro da banda.

Com o objetivo de levar ao público a riqueza que envolve os ensinamentos de Cristo através da música dentro do estilo predominante da banda que é o reggae, a Yashid já nasce dentro de uma perspectiva de banda revolucionária ao mesclar a identidade e a musicalidade de uma geração contemporânea a um clássico movimento religioso voltado aos ensinamentos de Jesus Cristo.

“A proposta era justamente essa, a de reunir diversas gerações em um movimento só, o do amor por Cristo, então estamos aqui nessa batalha há anos por produzir sempre algo novo, algo que agrade a muitas pessoas, pois apesar do ritmo belo e envolvente, as letras nos ensinam muita coisa e são letras que podem mudar o dia a dia de uma pessoa, tem poder, é essa energia que vamos levar pro show do dia 29 de maio, podem esperar”, explica Victor Ferreira, membro da banda.