Ygor Ferraz volta aos palcos trazendo o melhor do piseiro

Para quem começa o final de semana na quinta, já pode colocar na sua agenda que dia 24/03 tem o cantor Ygor Ferraz na Old king Pub, localizada na Alameda 15, avenida principal do conjunto Maguari, ás 22h. Para entrar é obrigatório a apresentação da carteira de vacinação com as duas doses completas.

O cantor promete muita animação e descontração, trazendo os melhores do piseiro em seu repertorio. Um show recheado de grandes sucessos da música sertaneja, com momentos dedicados ao forró e ao piseiro, ritmo tão apreciado pelo público paraense.

Ygor Ferraz menciona a alegria que é estar de volta aos palcos depois da pandemia

Tá sendo incrível poder ter esse calor de volta aos palcos nesse nosso “novo normal “, mas com toda a segurança possível sempre mantendo o limite correto de público, fico muito feliz da população tá correspondendo com isso. Estou feliz em poder voltar às palcos e sentir esse calor novamente. – Ygor Ferraz

Serviço:

Dia: 24 de Março (Quinta-feira)

Local: Old king Pub

Horário: 22:00 hs

Endereço: Al. 15, Av. principal do conjunto Maguari – Belém