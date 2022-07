YouTube: criadores poderão vender seus produtos com mais facilidade

O YouTube está tornando cada vez mais prático a compra de produtos do seu canal favorito. A plataforma agora permite que os criadores conectem suas lojas Shopify ao aplicativo, facilitando a vida de quem consome e de quem vende.

Com a novidade, os usuários vão saber se um determinado produto está em estoque ou não sem precisar fechar o vídeo para checar. Se tiver uma roupa ou algum item de interesse do usuário sendo anunciado no vídeo, ele poderá fazer a encomenda segundos depois de vê-lo.

O processo de compra dos produtos disponibilizados pelos criadores elegíveis (criadores que tenham no mínimo 10 mil inscritos ou um canal oficial de artista) vai ficar mais fácil e simples, porém, os próprios terão algumas regras para seguir. Precisam ter monetização, conteúdo que não seja destinado ao público infantil e um registro impecável de violação de política.

O YouTube contou ao site Engadget que não será preciso que haja um corte nas vendas do Shopify-linked. De qualquer modo, a empresa espera que a experiência sem interrupções encoraje o usuário a fazer compras por meio das páginas de vídeo. Isso pode estimular os criadores de conteúdo a construírem uma audiência consideravelmente grande, para poderem compartilhar uma vitrine e melhorar seus resultados.

Essa nova função pode ajudar o YouTube a se defender da concorrência do Instagram e de outros que já possuem a opção de compra sem precisar fechar o aplicativo, apenas através das publicações nas plataformas sociais.

YouTube não vai mais permitir que canais ocultem o número de inscritos

O YouTube anunciou que, a partir de 29 de julho, não será mais permitido ocultar a contagem de inscritos em canais. O método é uma maneira da plataforma evitar spams, já que algumas pessoas usam nomes de famosos para criar perfis falsos e aplicar golpes.

Apesar de reconhecer que alguns criadores podem preferir não mostrar o número de inscritos, o YouTube aponta que a medida é necessária para conseguir reduzir o número de perfis fakes na plataforma.

Fonte: Olhar Digital