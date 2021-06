YouTube lança modo Picture-in-Picture para iPhone e iPad

Faz dez meses que o YouTube anunciou os testes de Picture-in-Picture (PiP) em iPhones e iPads, e o recurso finalmente foi lançado nesta sexta-feira (18). O PiP é exclusivo do YouTube Premium, que custa R$ 20,90 por mês, e está sendo implementado gradualmente entre os usuários.

O Picture-in-Picture permite a visualização do vídeo em uma pequena janela, dando mais flexibilidade ao espectador, que pode usar outros recursos do dispositivo enquanto assiste.

Se você usa iPhone ou iPad e assina o serviço, então pode ter percebido o recurso no YouTube em algum momento nos últimos dez meses, mas a opção apareceu e sumiu várias vezes do aplicativo, já que ainda estava em beta.

Com o PiP, você pode usar outros aplicativos enquanto assiste um vídeoFonte: Divulgação/Apple

O YouTube pretende disponibilizar a novidade para os usuários gratuitos em solo estadunidense. A função funcionará com anúncios na janela, mas o espectador não vai conseguir ouvir músicas no PiP. O Google não informou sobre a disponibilidade do recurso para usuários de contas gratuitas no Brasil.

YouTube picture-in-picture is finally working on the iOS app after all these years ??. Although I would guess it’s only if you have Premium obviously :/ pic.twitter.com/6YOEGFEqFk— ?arrison Gray (@hgray_99) June 18, 2021