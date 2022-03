YouTube libera programas de TV gratuitos pelo streaming

Na última quarta-feira (23), o YouTube anunciou – pela primeira vez – que irá permitir que usuários nos norte-americanos assistam programas e séries de TV gratuitamente, se tornando na maior plataforma de streaming com publicidade do mundo.

A Nielsen, marca de análise de mercado, disse que o YouTube atingiu mais de 135 milhões de usuários de TVs conectadas nos Estados Unidos em dezembro de 2021.

De acordo com a empresa, o YouTube oferecerá em média 4 mil episódios de programas de TV gratuitos, como ‘Hell’s Kitchen: Cozinha sob Pressão’ e ‘Heartland e Mistérios sem Solução’. O conteúdo faz parte do grupo de 1,5 mil filmes grátis que já estão disponíveis e que ainda receberá neste mês alguns títulos famosos como ’60 Segundos’, ‘Noiva em Fuga e ‘Legalmente Loira’, porém apenas nos EUA.

Além disso, os usuários norte-americanos terão acesso a todos esses filmes e programas, acrescentando 100 novos títulos por mês, seja em smart TVs com o aplicativo do YouTube instalado ou em navegadores da web e dispositivos móveis.

Boa parte dos títulos disponíveis oferecem imagem em alta definição com 1080p e áudio com surround 5.1 em aparelhos compatíveis. O conteúdo também aparecerá numa divisão de programas gratuitos, só que os programas grátis ainda não foram liberados no Brasil.

