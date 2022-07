YouTube mantém live de Jair Bolsonaro no ar e cita liberdade

O YouTube decidiu não remover a live da reunião do presidente Jair Bolsonaro (PL) com embaixadores realizada no Palácio do Planalto, na segunda-feira (18). Na ocasião, o chefe do Executivo levantou suspeitas sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro. A plataforma afirmou não ter encontrado violações aos seus regulamentos, e defendeu que trabalha a fim de equilibrar liberdade de expressão e a segurança para quem se informa por meio da plataforma.

– Após revisão, não foram encontradas violações às políticas de comunidade do YouTube no vídeo em questão, postado em 18 de julho no canal Jair Bolsonaro – assinalou o YouTube, em nota enviada à Folha de S. Paulo nesta quarta-feira (20).

A empresa destacou ainda que ouve especialistas externos, criadores de conteúdo e também a sociedade civil a fim de elaborar suas normas.

Na live de cerca de 45 minutos, o presidente Jair Bolsonaro baseia sua apresentação em um inquérito aberto pela Polícia Federal em 2018, com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF), sobre a invasão de um hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O órgão disse em outras oportunidades que esse acesso foi bloqueado e não interferiu nos resultados. O chefe do Executivo, por sua vez, cita o episódio para apontar suposta fragilidade na segurança.

Apesar da decisão do YouTube em relação ao vídeo, a plataforma removeu nesta semana uma live de teor semelhante transmitida pelo presidente em julho de 2021. Segundo a empresa, o conteúdo violou suas diretrizes e pontuou que as regras “devem ser seguidas por todos os usuários da plataforma”. A empresa não divulgou os critérios que seguiu para banir um dos vídeos e manter o outro.

Fonte: Pleno News

Foto: Foto: Clauber Cleber Caetano/PR