YouTube testa nova interface para desktop, saiba o que muda

O YouTube está trabalhando no desenvolvimento de uma nova versão de sua interface para desktop, que deve ficar muito mais parecida com a versão para dispositivos móveis. As maiores mudanças estão na seção de comentários da plataforma.

Estima-se que os testes da nova interface esteja sendo testada há pelo menos um mês para diferentes usuários, sem uma razão específica para a escolha. As atualizações não trazem nada de novo, mas apenas uma nova forma de ver as mensagens postadas nos vídeos e durante as transmissões ao vivo.

Apenas o comentário em destaque

Na versão para desktop do YouTube, a caixa de comentários é uma seção embaixo dos vídeos que possibilita rolar até o final da tela e visualizar uma série de mensagens de uma só vez. Já na versão móvel, os comentários não são totalmente definidos, com apenas um comentário específico sendo exibido.

A ideia do YouTube com a atualização na interface dos comentários é trazer uma certa uniformidade em todas as plataformas em que o site de vídeos está disponível. Para ver todos os comentários, é necessário clicar na mensagem principal, depois disso, todos eles serão exibidos.

Porém, uma diferença entre a nova interface do YouTube para desktops e a atual versão da plataforma para dispositivos móveis fica na posição do comentário em relação ao vídeo. Enquanto na versão mobile os comentários ficam abaixo do vídeo, no desktop, eles ficarão ao lado.

Fonte: Olhar Digital